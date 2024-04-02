İstanbulspor'dan flaş paylaşım: 'Dağ fare doğurdu!'

İstanbulspor, Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:51
İstanbulspor'dan flaş paylaşım: 'Dağ fare doğurdu!'
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi İstanbulspor, 4-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından TFF'yi eleştiren bir açıklama paylaştı.

İstanbulspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. 

İşte İstanbulspor'un o paylaşımı;

"Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse değer, "Yeterrr!"


istanbulspor haberleri çaykur rizespor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri sosyal medya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'
Ankara’da kiracı tahliye davasını kaybedince evi alevlere teslim etti

Ankara’da kiracı tahliye davasını kaybedince evi alevlere teslim etti
Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'
Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’

Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: ‘Gerçek anlamda yeter’
Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim

Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim
Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti

Samsun Bafra’da seçimin iptali için 5 parti itiraz etti
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu