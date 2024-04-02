İstanbulspor'dan flaş paylaşım: 'Dağ fare doğurdu!'
İstanbulspor, Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.
Süper Lig ekibi İstanbulspor, 4-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından TFF'yi eleştiren bir açıklama paylaştı.
İstanbulspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.
İşte İstanbulspor'un o paylaşımı;
"Gerçek göreviniz olan "istifa" müessesine itibar ederek, en azından erdemli bir duruş sergileyebilmenizi dilemekle birlikte "Dağın fare doğurduğu" ve "Tuzun koktuğu" bir ortamda size de, sizin dilinizle cevap vermek gerekirse değer, "Yeterrr!"
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