İstatistikleri altüst etti: İsmail Yüksek'ten Hırvatistan karşısında 2 rekor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:27

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0'la geçtiği mücadelede İsmail Yüksek'in performansı dikkat çekti.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Maça ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, zeminde basmadık yer bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, güzel oyununu istatistiklere de yansıttı.

2 REKOR KIRDI

Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda top koşturan futbolculardan kurulu Hırvatistan orta sahasına büyük üstünlük kuran İsmail Yüksek, maçı 8 top kapmayla tamamladı ve EURO 2024 Elemeleri'nde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsüne maç boyunca zor anlar yaşatan İsmail Yüksek, yine EURO 2024 Elemeleri'nde bir maçta 15+ ikili mücadele, 10+ sahipsiz top kazanan ilk futbolcu oldu.

HIRVATİSTAN'I TEK BAŞINA GEÇTİ

Tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) daha fazla top kapan İsmail Yüksek (8), Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsünün tamamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16).