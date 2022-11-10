İşte Fenerbahçe'de Luan Peres'in dönüş tarihi

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:34

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Bitexen Giresunspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla süren idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan isimlerden Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat’ın da tedavilerine devam edildi.

LUAN PERES DÖNÜYOR!

Fransa'da oynanan Rennes maçının 53. dakikasında Terrier'in Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı uzun ara pasını yakalayan Majer, Altay'ın da öne çıkmasını fırsat bilerek sağ çaprazdan topu kaleye vurmuştu. Peres ise gole doğru giden topu kurtarmak için kayarak müdahale etmek istemişti.

Pozisyonda Peres kale direğine çarpmış ve acı içinde yerde kaymıştı. Sedyeyle maçı terk eden ve hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki stoper kısa bir kontrolün ardından koltuk değnekleriyle stada dönüp kafileye katılıp İstanbul'a dönmüştü.

Hürriyet'in haberine göre 15 Eylül'den bu yana tedavilerine devam edilen Luan Peres'in kariyerindeki en uzun süren sakatlığı yaşadığı ve geri dönüşünün ocak ayının ortalarını bulabileceği tahmin ediliyor. Teknik heyet ve taraftarlar da hasretle Peres'in dönmesini bekliyor.