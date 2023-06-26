İşte Real Madrid'in Arda Güler planı!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 23:20

Güncelleme: 26.06.2023 - 23:27

Real Madrid'in Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

The Athletic'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun profilinin Real Madrid'in son dönemde uyguladığı genç ve yetenekli oyuncu transferi stratejisine uyduğu belirtildi.

Arda Güler

17.5 MİLYON EURO'LUK MADDE

Ayrıca Arda'nın potansiyelinin göz önüne alındığı ve 17.5 milyon Euro gibi makul görünen bir fiyata transfer edilebileceği kaydedildi.

Ancak Real Madrid'de Jude Bellingham'ın transferi, Brahim Diaz'ın dönüşü ve Toni Kroos ve Luka Modric gibi isimlerin yeni sözleşme imzalamasıyla orta saha transferinin bu yaz bir öncelik olmadığı vurgulandı.

CASTILLA SEÇENEĞİ

Bu nedenle Real Madrid'in Arda Güler için alternatif aradığı öne sürüldü. Bunlar arasında Real Madrid'in, Fenerbahçe ile 2024 yılında yürürlüğe girecek bir transfer anlaşması yapması ve genç yıldızın o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalmasının da olduğu iddia edildi.

Bu durumun Real Madrid'in daha önce Brezilyalı Endrick için yaptığı anlaşmaya benzediği aktarıldı. Ancak Brezilyalı oyuncunun 18 yaşına kadar Real Madrid'e katılamamasından dolayı bu durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Real Madrid'in Arda Güler için düşündüğü bir diğer seçeneğin, 18 yaşındaki futbolcunun altyapı takımı Castilla'da oynaması olduğu belirtildi. Ancak oyuncunun bunu kabul etmesinin beklenmediği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon 35 maçta süre bulan Arda Güler, 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alan milli futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.