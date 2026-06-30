Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşte Süper Lig’de kullanılacak yeni top

İşte Süper Lig’de kullanılacak yeni top

30.06.2026 15:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İşte Süper Lig’de kullanılacak yeni top

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda kullanılacak resmi topu tanıttı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Spor giyim markası adidas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonu için tasarladığı TFF resmi futbol topunu tanıttı.

Yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında oynanacak tüm lig ve kupa maçları için özel olarak tasarlanan yeni top, Anadolu kültürünün geleneksel miraslarından biri olan ebru sanatından ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor.

Image

Türkiye Futbol Federasyonu ve adidas tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen top, Türk futbolunun dinamizmini ve kültürel zenginliğini sahaya taşımayı hedefliyor. Tasarımda, ebru sanatının akışkan desenleri Edirne kırmızısı (Türk kırmızısı) ve turkuaz tonlarıyla buluşuyor. Futbolun birleştirici gücünü Türkiye’nin kültürel mirasıyla bir araya getiren yeni top, modern spor teknolojileriyle desteklenen yapısıyla dikkat çekiyor.

FIFA Quality Pro standartlarında üretilen TFF’nin yeni resmi futbol topu, profesyonel futbolun üst düzey performans beklentileri için geliştirildi. Termal yapıştırma (Thermal Bonding) teknolojisi sayesinde üstün oyun tutarlılığı, suya karşı yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunan yeni top, klasik 32 panelli yapısıyla optimum denge sağlıyor. Yüksek performanslı poliüretan dış yüzeyi, her hava koşulunda stabilite sağlayan EPDM köpük katmanı, dayanıklılığı artıran güçlendirilmiş karkası ve optimum hava basıncını koruyan kauçuk iç lastiğiyle profesyonel futbolun tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Aerodinamik yapısı ile üst düzey hız, yön kontrolü ve isabet sağlıyor.

İlgili Konular: #TFF #süper lig #Adidas

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Metehan Mimaroğlu takviyesi: TFF'ye bildirildi...
Trabzonspor'dan Metehan Mimaroğlu takviyesi: TFF'ye bildirildi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Tek üzüntümüz...'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması: 'Tek üzüntümüz...' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı!
TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig kulüplerinin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu.