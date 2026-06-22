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TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı!

TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı!

22.06.2026 21:54:00
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AA
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TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig kulüplerinin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini duyurdu.
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Türkiye Futbol Federasyonu kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi.

Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.

1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Esenler Erokspor: 476.173.702 TL

Sivasspor: 431.132.006 TL

Iğdır FK: 421.039.095 TL

Sarıyer: 328.665.980 TL

Bodrum FK: 305.291.101 TL

Antalyaspor: 232.101.948 TL

Kayserispor: 232.101.948 TL

Fatih Karagümrük: 232.101.948 TL

Bursaspor: 232.101.948 TL

Batman Petrolspor: 232.101.948 TL

Muğlaspor: 232.101.948 TL

Ümraniyespor: 160.181.601 TL

Pendikspor: 158.711.721 TL

İstanbulspor: 145.094.559 TL

Vanspor: 139.577.869 TL

Bandırmaspor: 123.144.131 TL

Ankara Keçiörengücü: 108.181.421 TL

Manisa FK: 107.337.579 TL

Boluspor: -

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