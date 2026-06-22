TFF 1. Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu kulüp Lisans Kurulu, 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamada dosya sunmayan Boluspor'a limit tanımlanmadığı bildirildi.
Kulüp Lisans Kurulunun 15 Aralık'a kadar ve her iki transfer döneminin son günü gerçekleştirilecek başvurularla limitleri yeniden düzenleyebileceği kaydedildi.
1. Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Esenler Erokspor: 476.173.702 TL
Sivasspor: 431.132.006 TL
Iğdır FK: 421.039.095 TL
Sarıyer: 328.665.980 TL
Bodrum FK: 305.291.101 TL
Antalyaspor: 232.101.948 TL
Kayserispor: 232.101.948 TL
Fatih Karagümrük: 232.101.948 TL
Bursaspor: 232.101.948 TL
Batman Petrolspor: 232.101.948 TL
Muğlaspor: 232.101.948 TL
Ümraniyespor: 160.181.601 TL
Pendikspor: 158.711.721 TL
İstanbulspor: 145.094.559 TL
Vanspor: 139.577.869 TL
Bandırmaspor: 123.144.131 TL
Ankara Keçiörengücü: 108.181.421 TL
Manisa FK: 107.337.579 TL
Boluspor: -