Beşiktaş kendi evinde kayıp!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:26

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:27

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın kapanış mücadelesinde konuk ettiği Emlak Konut'a 84-79'luk skorla mağlup oldu. Mücadelenin ilk 3 çeyreğinde skor üstünlüğünü elinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamadı.

İki takımda da yedişer oyuncu süre aldı. Beşiktaş, ilk 5 dışından skor katkısı alamazken, Emlak Konut'a kenardan sadece 2 sayı katkısı geldi.

Konuk takımda 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele eden Thomas maçın en skoreri oldu. Parks, 19 sayı, Macaulay ise 16 sayı, 10 ribauntluk katkı verdi. Siyah-beyazlılarda ise Winterburn'un 29 sayı, Fagbenle'nin ise 22 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu skorla Emlak Konut ligdeki 11. galibiyetini elde ederken Beşiktaş 6. kez mağlup oldu.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Batuhan Mert Gül

Beşiktaş: Evans 13, Winterburn 29, Peterson 11, Fagbenle 22, Melek Uzunoğlu 4, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

Emlak Konut: Thomas 31, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 16, Parks 19, Gueye 7, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar

1. Periyot: 25-16

Devre: 42-32

3. Periyot: 55-51

5 Faulle çıkan: 39.46 Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)