İstifa eden Ali Yüce'nin babası Ahmet Yüce'den flaş sözler: 'Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim ancak...'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:17

Güncelleme: 29.08.2024 - 16:17

Galatasaray'da, karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiaları geçen hafta gündemin en tartışılan konularından biri oldu. Young Boys maçından saatler önce kulübün resmi hesabından yapılan açıklama krize dönüştü. Yapılan paylaşıma tepki gösteren Ali Yüce, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Galatasaray camiasından iş insanı Ahmet Yüce'ye derinleşen kriz soruldu. Camianın en önemli isimlerinden Ahmet Yüce, Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yüce

"GALATASARAY'IN TARİHİNİ BİLMİYORLAR"

Ahmet Yüce, Galatasaray'daki krizin perde arkasında kendini camiasının üzerinde gören bir takım "yöneticilere" ve bunların etkisinde kalan başkan Dursun Özbek'e bağlıyor.

Ahmet Yüce, Galatasaray'ın farklı bir camia olduğunun üstünü çizerek şöyle konuştu:

"Galatasaray diğer hiçbir kulübe, camiaya benzemez. 2 ay önce şampiyon olan kulüp, başarısız bir gidişat varsa eleştirilir. Herkes demokratik bir şekilde eleştiri hakkını kullanır. Yanlış gördüğü bir şey varsa, bunu söyler. Bugün de, geçmişte de olan budur. Faruk Süren, Galatasaray'ın efsane başkanlık dönemini hatırlayın. 4 yıl üst üste şampiyon olan, Avrupa'da almadık kupa bırakmayan bir kulübün başkanıydı. Bu başarılara rağmen Galatasaray başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Aday da olamadı. Bugün kendine "yönetici" diyen bir takım insanlar Galatasaray'ın tarihini, geçmişini bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi, Başkan Dursun Özbek'i de, "Galatasaray'ın her şeyi biziz, biz her şeyi biliyoruz, diyerek kandırıyorlar"

"DURSUN ÖZBEK KENDİSİNİ KANDIRANLARI ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRMALI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i başkanlık yarışında desteklediğini ifade eden Ahmet Yüce, "Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim. Çok değer verdiğim bir insan, aynı zamanda da iyi bir Galatasaraylıdır. Ancak son yaşanan krizlerde sorumluluğu vardır. Galatasaray Başkanı gerektiği yerde irade koymalı, 'Galatasaray bizden sorulur' diye etrafında dolaşan ve kendisini kandıran bu insanları camiadan uzaklaştırmalıdır" dedi.

"FATİH ALTAYLI VE HAYRİ KOZAK'A YAPILANLAR AFFEDİLİR DEĞİL"

Sosyal medyada bazı yöneticilerin Fatih Altaylı ve Hayri Kozak aleyhinde yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Ahmet Yüce, "Bu iki isim de bu camianın önemli isimleridir. 40 yıllık Galatasaraylılardır. Onlar aleyhinde sosyal medyada paylaşım yapanlardan çok iyi Galatasaraylılardır. Başkan Dursun Özbek'e rağmen bu paylaşımların yapılması affedilir değildir. Başkanın da bu insanlara bu yakışıksız eylemlerinin hesabını sormasını beklerdim" dedi.

"GALATASARAY'DA KARŞILIĞI OLMAYAN İSİMLER"

Galatasaray'ın başkanlık sistemi ile yönetilen bir kulüp altını çizen Ahmet Yüce, "Maalesef geldiğimiz noktada başkan Dursun Özbek, Galatasaray'da karşılığı olmayan birilerinin etkisinde kalıyor ve ortaya bu krizler çıkıyor" diye konuştu.

Ali Yüce

"BİREYSEL KARARI, SAYGI DUYUYORUM"

Oğlu Ali Yüce'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifası hakkında ise, "Ali Yüce'nin kendi bireysel kararı. Kendi kararı ve saygı duyuyorum" dedi.