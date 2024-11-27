Beşiktaş'tan flaş açıklama: Mete Vardar KAP'ı işaret etti!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:18

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:18

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, siyah-beyazlı takım hakkındaki ayrılıklar hakkında konuştu.

Mete Vardar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önemli bir süreç yaşıyoruz. Doğru işler yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mayıs ayına kadarki süreçte sportif ve kulüp anlamında kulübü çok dha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Zaman zaman ne yazık ki maç skorlardan sonra gelen baskılar sonlarında bazı kararlar almamız gerekiyor. Asbaşkanımız Onur Göçmez çok önemli bir diğer. Kendisinin bir kararı oldu. Bu kararın gerçekleşmemesi için büyük bir uğraş oldu. Görevine devam edecek. Işıl hanım da kendisiyle ilgili görüşlerini söyledi. Resmi bir durum yok. Şu andaki süreç bununla ilgili. Samet Aybaba, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. Umut ediyorum ki alınan tüm kararlar Beşiktaş'ımız için faydalı olur. 3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı hyevesle ve güçle devam ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Zaman içinde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır. İki isim yan yana değerlendirilebilecek bir durum değil."

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR YAŞIYOR"

"Samet hocamız değerlidir. Kendisiyle görüşme yapmadım. Yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a katkı sağlayacak açıklamalar olacaktır. Zaman içerisinde bunu değerlendireceğiz. Sosyal medyadan ve KAP'a yapılan açıklamalarda bugün alınan kararları duyuracağız. Umuyorum faydalı olacaktır. Umut ediyorum ki kongreye kadar, inşallah sonrasında katkı sağlayacak konumda oluruz. İnşallah camiamız bu birlik ve beraberliği devam ettirir. Beşiktaş camiası özellikle son bir aydır inişler çıkışlar yaşıyor. Önemli bir maça çıkacağız. Beşiktaş için de güzel günlerin başlangıcı olur diye umuyorum."

"Bizim bugün konuştuğumuz tek konu Beşiktaş'ımıza nasıl katkı sağlarız, Futbol takımımızın aldığı sonuçları nasıl olumluya çeviririz diye konuştuk. Hasan başkanımız çok değerlidir. Bununla ilgili bir konu olduğunda kendisi bilgilendirecektir."