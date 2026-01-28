Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstifa kararı almıştı: Karşıyaka'dan Aygün Cicibaş açıklaması!

İstifa kararı almıştı: Karşıyaka'dan Aygün Cicibaş açıklaması!

28.01.2026 17:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstifa kararı almıştı: Karşıyaka'dan Aygün Cicibaş açıklaması!

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifası yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edilmedi ve Cicibaş görevine devam etme kararı aldı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş'ın istifa kararı yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Yeşil-kırmızılı yönetim ikna edilen Aygün Cicibaş'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımızın, yaşanan yoğun süreçler ve değerlendirmeler kapsamında istifasını yönetim kuruluna sunduğu doğrudur. Ancak yapılan yönetim kurulu toplantısında, kulübümüzün mevcut durumu, devam eden sportif ve idari süreçler göz önünde bulundurularak istifanın kabul edilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Karşıyaka yönetimi şu ifadelere yer verdi:

"Yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda başkanımızla birlikte önümüzdeki haftalar da süreçte yeniden değerlendirme yapmak üzere görüş birliğine varmış, başkanımız da bu talep doğrultusunda görevine devam etmeyi kabul etmiştir. Kulübümüzün istikrarı ve geleceği adına çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürmektedir. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini rica ederiz."

İlgili Konular: #istifa #Karşıyaka #başkan

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız futbolcu listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız futbolcu listede yer almadı! UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi'
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi' UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak FCSB'de teknik direktör Ilias Charalambus, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Charalambus, şu ana karşılaştıkları rakipler arasında en güçlüsüyle oynayacaklarını söyledi.
İtalyan basını duyurdu… Fenerbahçe’nin N'Golo Kante transferinde yeni gelişme!
İtalyan basını duyurdu… Fenerbahçe’nin N'Golo Kante transferinde yeni gelişme! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız N'Golo Kante için sona yaklaştığı iddia edildi.