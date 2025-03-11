İstifa tepkileri sonrası yönetim, tecrübeli hocayla yollarını ayırdı: Güneş dönemi bitti
Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi. Süper Lig’deki Hatayspor mağlubiyetinin ardından yükselen istifa sesleri Güneş’le yolların ayrılmasına neden oldu.
Başkan Ertuğrul Doğan, yönetici Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş dün bir toplantı yaptı. Doğan, Güneş’e sportif direktörlük teklifinde bulundu.
Ancak tecrübeli hoca bu öneriye net yanıt vermedi.
Bordo-Mavili kulüpten, “Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık” açıklaması yapıldı.
Şenol Güneş, 3 Eylül 2024’te başlayan Trabzonspor’daki 5. döneminde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamadı.
Bordo-Mavililer, Güneş yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, Güneş’le çıktığı 12 deplasman maçında galip gelemedi, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
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