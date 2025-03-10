Trabzonspor'da Şenol Güneş'siz ilk antrenman!
Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Trabzonspor, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.
Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise idmanda pas ve dar alanda oyunun ardından çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, salı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: #şenol güneş #Hüseyin Çimşir #Şeref Çiçek #trabzonspor
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