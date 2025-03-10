Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor yeni hocasını resmen duyurdu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı: Trabzonspor yeni hocasını resmen duyurdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:28

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldı. 

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Fatih Tekke, salı günü Trabzon'a gelecek. 

Bordo-mavili takımın efsane futbolcularından biri olan Fatih Tekke ile yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzalar atılacak.

Fatih Tekke, Trabzonspor'a imza atmasının ardından bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır.

Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."


Etiketler: #Fatih Tekke #şenol güneş #trabzonspor

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