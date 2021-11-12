İsveç'e Gürcistan şoku!

12 Kasım 2021 Cuma, 07:09

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu lideri İsveç, 7. grup maçında Gürcistan'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım golleri buldu. 20 yaşındaki Gürcü golcü Kvaratskhelia 61 ve 78. dakikalarda İsveç filelerini havalandırdı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Mart 2021'den itibaren milli takım maçlarından uzak kalan Zlatan Ibrahimovic 90 dakika görev aldı. Ünlü oyuncu yenilgi nedeniyle üzgün bir biçimde sahayı terk etti.

Gruptan çıkmayı garantileyen İsveç 15 puanda kaldı. Gürcistan ise puanını 7 yaptı.