İsviçre 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşadı!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın buz hokeyi kadınlar kategorisinde İsviçre, bronz madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde buz hokeyi kadınlar bronz madalya maçı, Milano Santagiulia Arena'da yapıldı.

İSVİÇRE BİR İLK İMZA ATTI

Sinja Leemann ve Alina Müller'in attığı gollerle İsveç'i uzatma periyodunda 2-1 mağlup eden İsviçre, bronz madalyanın sahibi oldu. İsveç'in golünü ise Mira Jungaker kaydetti.

İsviçre, Soçi 2014'ten sonra kış olimpiyat oyunlarının buz hokeyi kadınlar kategorisinde ilk kez madalya sevinci yaşadı.

Bu kategoride final karşılaşması, bu akşam TSİ 21.10'da ABD ile Kanada arasında oynanacak.