Adı Galatasaray ile anılıyordu... Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkacar'ın düğün töreni için İstanbul'a geldi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "Transferimle ilgili konuşmak istemiyorum. Cenk'in ( Özkacar) bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN İLE AYNI MASADA

Çalhanoğlu, düğün töreninde Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün ile aynı masada yer aldı.

PERFORMANSI

Geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta görev alan Hakan, 11 gol atarken, 8 de asist yaptı.