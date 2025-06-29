Galatasaray'dan stoper operasyonu: Roma'nın istediği bonservis belli oldu!

Yeni sezonda Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı isteyen Galatasaray transferde ciddi adımlar atıyor. Leroy Sane sonrası girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, stoper takviyesi de hedefliyor.

Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Roma'dan Evan Ndicka oldu. Tuttomercato'nun geçtiği habere göre Galatasaray, 1.92 boyundaki stoper için Roma ile ilk teması kurdu.

Roma'da ederini bulan tüm futbolcuların satılık olduğu vurgulanan haberde, Galatasaray'ın Evan Ndicka için henüz resmi adım atmadığı, somut bir soruşturma gerçekleştirdiği bildirildi.

ROMA 25 MİLYON EUROYA RAZI

Roma'nın Evan Ndicka'dan 30 milyon Euro gelir beklediği ancak transferin 25 milyon Euro seviyelerinde de bitebileceği aktarıldı.

ROMA, İNGİLTERE'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'ın ilgisine karşın Roma'nın en karlı anlaşmayı Premier Lig ekipleriyle yapacağını düşündüğü ve Ada'dan teklifler beklediği vurgulandı.