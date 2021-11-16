İsviçre'de Murat Yakın mucizesi!
İsviçre basını,Katar 2022 bileti sonrası Murat Yakın için, "Mucize adam..", "İsviçre çakısı.." ifadelerini kullandı.
İsviçre Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ı kahraman ilan etti.
EURO 2020'de aynı grupta mücadele ettiğimiz İsviçre'de teknik direktörlükten ayrılan Vladimir Petkovic'in yerine Murat Yakın gelmişti. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı büyük bir başarıya imza attı. İtalya'ya her iki maçta da yenilmeyen Yakın'ın öğrencileri, 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken yalnızca 1 gol yedi ve doğrudan Katar vizesi aldı.
İsviçre basını Murat Yakın için, "Mucize adam..", "İsviçre çakısı.." ifadelerini kullandı.
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