İsviçreli hocadan Mario Balotelli'ye zehir zemberek sözler
İsviçre A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, Sion'da forma giyen Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu. Pont, İtalyan golcü için, "Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre'de eleştiri oklarını üzerine çekti.
İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için önemli sözler kullandı. Pont, "Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" sözlerini kullandı.
19 MAÇTA 6 GOL
Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı.
Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
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