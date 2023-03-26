Mancini'den Balotelli'ye forvet cevabı!
Mario Balotelli, İtalya Millİ Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'ye forvet eksikliği konusunda yanıt vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, Balotelli'ye "Dediği gibi İtalya'nın iyi forvetlere sahip olmasına sevindim" yanıtını verdi.
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımdaki forvet konusunda kendisini eleştiren Mario Balotelli'ye cevap verdi.
Mancini yaptığı açıklamada, "Dediği gibi İtalya'nın iyi forvetlere sahip olmasına sevindim. Ne demek istediğini tam anlayamadım ama... belki kendinden bahsediyordur" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik direktör ayrıca, "Onu çok seviyorum. Umarım yeniden formunun zirvesine çıkar" ifadelerini kullandı.
Mario Balotelli
NE OLMUŞTU?
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, forvet konusundaki eksiklerle ilgili serzenişte bulunmuştu.
Balotelli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" açıklamasını yapmıştı.
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