İsviçreli olimpik sporcu Sophie Hediger hayatını kaybetti

İsviçreli olimpik sporcu Sophie Hediger, Arosa'da çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

İsviçreli olimpik sporcu Sophie Hediger hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:55

İsviçre Kayak Federasyonu, snowboard kros milli takımında yer alan Sophie Hediger'in Arosa tatil beldesinde çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

'SEVGİYLE ANACAĞIZ'

İsviçre Kayak Federasyonu Başkanı Wlter Reusser'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şok olduk, ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz. Sophie'yi sevgiyle anacağız."

KIŞ OLİMPİYATLARINDA YARIŞTI

Hediger, 2023-2024 sezonunda Dünya Kupası'nda iki kez podyuma çıktı.

2022 yılında Çin'de yapılan kış olimpiyat oyunlarında snowboard kros ve karma takım snowboard kroos dallarında yarışmıştı.


Etiketler: #sophie hediger #olimpiyat #kayak

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