İsviçreli olimpik sporcu Sophie Hediger hayatını kaybetti
İsviçreli olimpik sporcu Sophie Hediger, Arosa'da çığ altında kalarak hayatını kaybetti.
İsviçre Kayak Federasyonu, snowboard kros milli takımında yer alan Sophie Hediger'in Arosa tatil beldesinde çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
'SEVGİYLE ANACAĞIZ'
İsviçre Kayak Federasyonu Başkanı Wlter Reusser'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şok olduk, ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz. Sophie'yi sevgiyle anacağız."
KIŞ OLİMPİYATLARINDA YARIŞTI
Hediger, 2023-2024 sezonunda Dünya Kupası'nda iki kez podyuma çıktı.
2022 yılında Çin'de yapılan kış olimpiyat oyunlarında snowboard kros ve karma takım snowboard kroos dallarında yarışmıştı.
Etiketler: #sophie hediger #olimpiyat #kayak
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel'den flaş transfer açıklaması!
- Olimpik sporcu çığ kazasında hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif!
- Kenan Yıldız en değerli futbolcular listesinde zirvede!
- Serdal Adalı'dan Talisca açıklaması!
- Portekiz'de Bruma fırtınası!
- Jhon Arias'tan Galatasaray'a kötü haber!
- Victor Osimhen dünya devlerini geride bıraktı!
- Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yabancı hakem desteği!
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!