Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsviçreli spikerden İsrailli sporcuya 'soykırım' tepkisi: Canlı yayında ifşa etti!

İsviçreli spikerden İsrailli sporcuya 'soykırım' tepkisi: Canlı yayında ifşa etti!

17.02.2026 16:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İsviçreli spikerden İsrailli sporcuya 'soykırım' tepkisi: Canlı yayında ifşa etti!

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımından Adam Edelman'ın sosyal medya paylaşımlarına ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin uygulamalarına dikkat çekerek çifte standart eleştirisinde bulundu.

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu canlı yayında ifşa etti.

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.

Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı" ifadelerini kullandı.

Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını" belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.

İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.

İlgili Konular: #israil #isviçre #Soykırım #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

İlgili Haberler

Milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir 2026 Kış Olimpiyatları'na veda etti!
Milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir 2026 Kış Olimpiyatları'na veda etti! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler büyük tepe ilk turunda elendi.
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'in liderliği sürüyor!
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'in liderliği sürüyor! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 10. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'ten bir altın madalya daha!
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'ten bir altın madalya daha! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde Norveçli Maren Kirkeeide, altın madalya kazandı.