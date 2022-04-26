İsviçreli tenisçi Roger Federer, ekim ayındaki İsviçre Salon Turnuvası'na katılacak

26 Nisan 2022 Salı, 19:39

Dizinden geçirdiği 3. ameliyat sebebiyle 2021 Wimbledon'ın çeyrek finalinde elendiği temmuz ayından beri tenis oynayamayan Federer, 23-25 Eylül'deki Laver Kupası'ndan sonra bir turnuvanın daha katılımcı listesinde yer aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan Basel kentindeki sert kort turnuvası, bu yıl 22-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 40 yaşındaki Federer de kariyerindeki 103 tekler şampiyonluğunun 10'unu kazandığı İsviçre Salon Turnuvası'nda boy gösterecek.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, dünya sıralamasının 41. basamağında yer alıyor.