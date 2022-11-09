İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız da yer buldu
İsviçre Milli Futbol Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de listede yer buldu.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İsviçre Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
İsviçre Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihindeki en iyi derecesi çeyrek final (1934, 1938, 1954) olan İsviçre'nin kadrosu belirlendi.
HARIS SEFEROVIC DE KADRODA
Teknik direktör Murat Yakın, 26 kişilik kadroda, Galatasaray'da oynayan santrfor Haris Seferovic ve Valencia forması giyen Türk asıllı savunma oyuncusu Eray Cömert'e de yer verdi.
Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek İsviçre'nin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Kohn (Salzburg), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)
Savunma: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz 05)
Orta saha: Granit Xhaka (Arsenal), Edimilson Fernandes (Mainz 05), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea), Michel Aebischer (Bologna)
Forvet: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg).
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