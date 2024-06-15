İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:16
İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, B Grubu'ndaki ilk maçında Sylvinho'nun ekibi Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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