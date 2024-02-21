İtalya basınından Hakan Çalhanoğlu eleştirisi: 'Böyle bir oyuncu değil'
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki performansı yetersiz bulunan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalya basını, "Normalde böyle bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Atletico Madrid'i 79. dakikada Marko Arnautovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
İtalyan basını, karşılaşmaya geniş yer ayırırken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansı ise eleştirildi.
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'YAPMADIĞI HATALARI YAPTI'
Corriere dello Sport'ta, Interli futbolcular için yapılan değerlendirmede Hakan Çalhanoğlu için, "Sezon boyunca hiç yapmadığı hataları yaptı. Şutları, pasları, top kontrolü... İlk yarıda 8 top kaybı yaptı ve normalde böyle bir oyuncu değil. Rakip takımda Koke'nin varlığı bahane olarak gösterilemez çünkü birbirlerinden uzak oynadılar" ifadeleri kullanıldı.
Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
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