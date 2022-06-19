İtalya Birinci Basketbol Ligi'nde Olimpia Milan şampiyon oldu
İtalya Birinci Basketbol Ligi'nde play-off finali altıncı maçında Virtus Bologna'yı 81-64 yenen Olimpia Milan, seriyi 4-2 kazanarak mutlu sona ulaştı.
İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) play-off finali altıncı maçında Olimpia Milan, Virtus Bologna'yı 81-64 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve şampiyon oldu.
İtalya'da yedi maç üzerinden oynanan play-off final serisinde Olimpia Milan ve Virtus Bologna, altıncı maçta Milano'daki Mediolanum Forum'da kozlarını paylaştı.
Maç öncesi seride 3-2 önde olan Olimpia Milan, sahasında oynamanın verdiği seyirci avantajını kullanarak altıncı karşılaşmada rakibine karşı oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Sahadan 81-64'lük skorla galip ayrılan Olimpia Milan, bu sonuçla seriyi 4-2 kazandı ve şampiyon oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalyan basketbolcu Luigi Datome, Olimpia Milan'da attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, galibiyette büyük rol oynadı.
Karşılaşma sonunda Olimpia Milan takımı, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Olimpia Milan, tarihindeki 29. lig şampiyonluğuna uzandı.
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