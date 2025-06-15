Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya'da Gattuso dönemi

İtalya'da Gattuso dönemi

15.06.2025 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya'da Gattuso dönemi

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin ayrılığının ardından göreve Gennaro Gattuso geldi.

Son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso, İtalya'dan gelen teklifi kabul etti ve milli takımın yeni teknik direktörü oldu.

İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör olarak görev alan Gianluigi Buffon, "Gattuso, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. En iyi kararı verdik" dedi.

Gennaro Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde; Palermo, Girit, Pisa, Milan U19, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split'te görev yaptı.

İlgili Konular: #italya milli takımı #Gennaro Gattuso

İlgili Haberler

İtalya'dan grupta ilk galibiyet!
İtalya'dan grupta ilk galibiyet! 2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, konuk ettiği Moldova'yı 2-0 mağlup etti.
Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı'nın teklifini reddetti
Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı'nın teklifini reddetti İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'nin, İtalya Milli Futbol Takımı'ndan gelen görev teklifini reddettiği bildirildi.
İtalya Milli Takımı'nda yeni aday Gattuso!
İtalya Milli Takımı'nda yeni aday Gattuso! İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni adayı Gennaro Gattuso oldu.