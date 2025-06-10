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İtalya'dan grupta ilk galibiyet!

İtalya'dan grupta ilk galibiyet!

10.06.2025 00:05:00
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Haber Merkezi
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İtalya'dan grupta ilk galibiyet!

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, konuk ettiği Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4. hafta maçında İtalya, Moldova'yı konuk etti.


MAPEI Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.


İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Giacomo Raspadori ve 50. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.


Bu sonuçla birlikte grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alan İtalya, puanını 3'e yükseltti.


Gruptaki 3 maçını da kaybeden Moldova'nın ise puanı bulunmuyor.


İtalya, gruptaki bir sonraki maçında 5 Eylül'de Estonya'yı konuk edecek. Moldova ise 5 Eylül'de İsrail'i ağırlayacak.

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