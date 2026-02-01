İtalya'da gündem Semih Kılıçsoy!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, evinde Verona engelini farklı bir skorla geçti. Cagliari, Luca Mazzitelli'nin golüyle 36'da öne geçerken Semih Kılıçsoy 45+2'de farkı ikiye çıkardı ve devreye bu skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken 84'te Ibrahim Sulemana Cagliari'nin üçüncü, Riyad Idrissi ise 90+1'de dördüncü golü kaydetti. Cagliari adına ağları havalandıran Semih Kılıçsoy'un golü İtalyan basınında gündem oldu.

La Gazetta dello Sport'taki maç haberinde Semih Kılıçsoy için, "Pisa, Torino ve Fiorentina maçlarını pas geçmişti. Şimdi 40 günde 4 gol. Hepsi de belirleyiciydi. Son golünde ise ömür boyu hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirmeye karar verdi: Röveşata golü" ifadeleri yer aldı.

Corriere dello Sport'taki haberde ise milli futbolcunun golü için, "Semih Kılıçsoy'un bisiklet vuruşuyla gelen golü VAR kontrolünden sonra geçerli sayıldı. Bu golü geçersiz saymak suç olurdu" denildi.

"BURADA KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

Maçın ardından konuşan genç futbolcu şunları söyledi:

“Gol atmak bir forvet için her zaman önemlidir, burada kendimi harika hissediyorum ve bence son birkaç hafta bunu gösterdi. Gol her zaman goldür ama bu kadar güzel bir gol atmak beni gerçekten mutlu ediyor ve taraftarların önünde kutlama yapabilmek harika bir duygu. Takıma fayda sağlayacak goller atmak istiyorum. Aklımda belirli bir sayı yok. Ligde kalalım, sonra bakarız.”

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy bu sezon İtalyan ekibinde 17 maçta sahaya çıkarken bu karşılaşmaların 9'una ilk 11'de başladı. 20 yaşındaki futbolcu görev yaptığı maçlarda 4 gol kaydetti.