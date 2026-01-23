Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş itirafı: 'O sezona dair iyi anılarım yok'

Beonservisi Beşiktaş'ta olan Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına Cagliari'ye kiralanmıştı. İtalyan ekibinde daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu, Corriere dello Sport'a konuştu.

Torino'ya attığı golü hatırlatılan Semih Kılıçsoy, "Çok güzel, duygusal bir andı" dedi.

"Kimileri senin sadece muhteşem goller attığını söylüyor" ifadesini yanıtlayan milli futbolcu, "Bu gerçekten doğru" şeklinde konuştu.

Cagliari'de takım arkadaşlarına çabuk uyum sağladığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Hemen bu ailenin bir parçası olduğumu hissettim. Takımdaki az sayıda yabancıdan biriyim ama hızlı entegre oldum. Cagliari bana her gün tüm sevgisini hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Neden Cagliari'yi seçtiğine dair soruyu cevaplayan 20 yaşındaki forvet, "Özellikle teknik direktör ve başkanla ilgili ilk izlenimim en başından itibaren çok olumlu oldu, bu da fark yarattı. Buranın gelişimim için doğru deneyim olacağını biliyordum" sözlerini sarf etti.

Teknik direktörü Fabio Pisacane'nin, "Bence elimde çok büyük bir yetenek var. Antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları tam bir gösteri" sözleri hatırlatılan Semih Kılıçsoy şöyle konuştu:

"Birlikte çalışmak beni anında motive etti. Bana karşı her zaman çok dürüst oldu, açık ve net konuştu. Bana çok fazla tavsiye verdi. Neredeyse bir ağabey gibi, değerli bir rehber."

Öte yandan Semih Kılıçsoy bu sezon başlıca hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.

"Milli takımdan arkadaşın Kenan Yıldız'ın Juventus'unu yenmek nasıl bir duyguydu?"

Semih Kılıçsoy: “Maçtan sonra konuştuk ama aramızda şakalaşma olmadı. Maçtan ve İtalya'daki hayattan bahsettik. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve sık sık konuşuyoruz. İyi bir ilişkimiz var.”

"Sen ve Kenan Yıldız dışında İtalya'da Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Isak Vural da var..."

Semih Kılıçsoy: “Türk futbolu gelişiyor. Serie A'nın zorluklarına rağmen Türk oyuncular da kendilerini giderek daha fazla kanıtlıyorlar.”

"Cagliari'yi seçmende yardımcı olan oldu mu?"

Semih Kılıçsoy: "Evet, Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler. Onunla sık sık görüşüyorum. Beşiktaş'ta takım arkadaşıydık ve bana bazı tavsiyelerde bulundu. Benim için bir rol model."

"Cagliari'nin ilk Türk oyuncususunuz. Bu nasıl bir duygu?"

Semih Kılıçsoy: "Büyük bir sorumluluk duygusu ve aynı zamanda bir memnuniyet."

"Sana sık sık 'Yeni Arda Güler" ve 'Küçük Agüero' diyorlar"

Semih Kılıçsoy: “Arda'yı tanıyorum, harika bir oyuncu ama ben benim. Karşılaştırmalar anlamsız. Benim kendi hedeflerim var. Kendim için ve kendi gelişimim için çalışıyorum.”

"Hangi futbolculara hayranlık duyuyorsun?"

Semih Kılıçsoy: “Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez ve Agüero.”

"2024'te Giovanni van Bronckhorst seni hücumda sol tarafa çekmişti"

Semih Kılıçsoy: "Birçok nedenden dolayı benim için zor bir dönemdi ama o role de uyum sağladım."

"O yıl başkanlar ve antrenörler görevden alındı"

Semih Kılıçsoy: “Gelen her teknik direktör her şeyi değiştirdi. Karmaşık bir sezondu ve o sezona dair iyi anılarım yok.”

"Türkiye ile ilgili en çok neyi özlüyorsunuz?"

Semih Kılıçsoy: “İstanbul”

"En sevdiğiniz yemek?"

Semih Kılıçsoy: “Annemin pişirdiği her şey. İtalya'da ise risotto.”

"İtalyanca çalışmalarınızda nasıl gidiyor?"

Semih Kılıçsoy: “Kolay değil ama çok çalışıyorum. Şimdiden gelişme görüyorum. Takımda bu kadar çok İtalyanın olması da yardımcı oluyor.”

"Sizi en çok etkileyen teknik direktör"

Semih Kılıçsoy: "Herkes gelişimime yardımcı oldu. Şu an Pisacane ile olan ilişkimden çok memnunum ve kariyerimin başında Beşiktaş'ta tanıştığım Şenol Güneş'le ilgili güzel anılarım var. Ayrıca sık sık görüştüğüm milli takım teknik direktörü Montella da öyle."