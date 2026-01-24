Semih Kılıçsoy attı, Cagliari 3 puanı aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 22:31:00
Cagliari, Semih Kılıçsoy'un gol attığı karşılaşmada Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İtalya Ligi'nde 22. hafta maçında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi. Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçı Cagliari deplasmanda 2-1 kazandı.

Cagliari'nin gollerini 31. dakikada Semih Kılıçsoy ve 47. dakikada Marco Palestra kaydetti.

Fiorentina'nın golü 74. dakikada Marco Brescianini'den geldi.

Cagliari'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy gol attığı karşılaşmada 71 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki genç futbolcu, 13. lig maçında 3. kez fileleri havalandırdı.

Bu galibiyetin ardından Cagliari puanını 25'e yükseltti. Fiorentina 17 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Fiorentina, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, Hellas Verona'yı ağırlayacak.

