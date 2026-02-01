Semih Kılıçsoy attı, Cagliari farklı kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 09:23:00
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Cagliari, Hellas Verona'yı ağırladı.

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Cagliari, 4-0'lık skorla kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri, 36'da Luca Mazzitelli, 45+2'de Semih Kılıçsoy, 84.'de Ibrahim Sulemana ve 90+1'de Riyad Idrissi kaydetti.

Hellas Verona forması giyen Amin Sarr, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada oyundan alındı.

Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Cagliari, puanını 28'e yükseltti. Hellas Verona, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Cagliari, Roma deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Pisa'yı konuk edecek.

