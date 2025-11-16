İtalya'da Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü: 'Saha içinde ve saha dışında örnek bir oyuncu'

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, sezonun şu ana kadar olan bölümünü değerlendirdi. Runjaic, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Nicolo Zaniolo ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Runjaic'in açıklamaları şu şekilde:

"Zaniolo, harika bir oyuncu ve harika bir profesyonel. Udinese onun için çok önemli bir fırsat. Şu ana kadar iyi oynuyor ve iyi iş çıkarıyor."

"ONUNLA ÇALI ŞMAKTAN MUTLUYUM"

"Gelişmesi ve daha iyisini yapması gerektiğini biliyor. O bize, biz de ona yardımcı olabiliriz. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Saha içinde ve saha dışında örnek bir oyuncu."

"Beklediğimden çok daha ciddi, bazen fazla bile ciddi (Gülerek)"

10 MAÇTA 4 GOL

Udinese forması altında şu ana kadar 10 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 4 kez gol sevinci yaşadı.