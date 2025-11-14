Victor Nelsson, Galatasaray kararını açıkladı! 'Geri dönmeyeceğim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 11:31:00
Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, sarı kırmızılı ekibe geri dönmeyeceğini açıkladı. Nelsson, "Geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" dedi.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Danimarka'dan Bold'a konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray'a geri dönmeyeceğini açıkladı.

Nelsson, "Bu yaz neler olacağını göreceğiz. Ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" dedi.

Bold'da Nelsson ile yapılan röportajda yer alan kısımda, "Bold'un anladığı kadarıyla, Nelsson, Verona'ya kiralanmadan önce genç takımla antrenman yapmaya gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

"ZOR BİR DÖNEM YAŞADIM"

Sözlerine devam eden Nelsson, "Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

Danimarkalı savunma oyuncusu, "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar" dedi.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Verona'da olduğum için çok mutluyum. Burası, harika bir teknik kadroya, muhteşem bir şehre sahip iyi bir kulüp" dedi. Nelsson, Hellas Verona'nın kendisi için olan satın alma opsiyonu için yorum yapmadı.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nelsson, İtalyan ekibinde bu sezon 11 maçta süre buldu.

