İtalya - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, ABD'de oynanacak hazırlık maçında Ekvador ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 11:19
İtalya - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Milli arada takımlar hazırlık maçları yapmaya devam ediyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, ABD'de Félix Sánchez'in ekibi Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?

New Jersey'de bulunan Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

İTALYA - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İtalya son oynadığı hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etmişti.

Ekvador ise Guatemala'yı 2-0'lık skorla geçmişti.


italya haberleri Ekvador haberleri hazırlık maçı haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı
Milli Takım'da sakatlık! Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı...

Milli Takım'da sakatlık! Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı...
Macaristan maçında devam edememişti: Rıdvan Yılmaz'dan A Milli Takım'a kötü haber

Macaristan maçında devam edememişti: Rıdvan Yılmaz'dan A Milli Takım'a kötü haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

La Liga'da Arda Güler etkisi!

La Liga'da Arda Güler etkisi!
Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı

Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı
Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'

Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'
Esenyurt’ta kocasını başka bir kadınla otururken yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta kocasını başka bir kadınla otururken yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı
Leicester City'ye Premier Lig yönetiminden kötü haber!

Leicester City'ye Premier Lig yönetiminden kötü haber!
Türk Hava Yolları 10 Yıl aradan sonra Libya’ya dönüş yapıyor

Türk Hava Yolları 10 Yıl aradan sonra Libya’ya dönüş yapıyor
Defne ağacının meyvesinden yapılıyor, egzama ve kepeğe iyi geliyor! Kilosu 450 TL...

Defne ağacının meyvesinden yapılıyor, egzama ve kepeğe iyi geliyor! Kilosu 450 TL...
Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması

Mansur Yavaş’tan ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ açıklaması