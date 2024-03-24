İtalya - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya, ABD'de oynanacak hazırlık maçında Ekvador ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Milli arada takımlar hazırlık maçları yapmaya devam ediyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, ABD'de Félix Sánchez'in ekibi Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?
New Jersey'de bulunan Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İTALYA - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İtalya son oynadığı hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etmişti.
Ekvador ise Guatemala'yı 2-0'lık skorla geçmişti.
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