İtalya Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Bologna, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-1 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.
İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Bologna ile Empoli karşı karşıya geldi.
Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Mücadelenin ilk golünü 7. dakikada ev sahibi ekipten Giovanni Fabbian kaydetti. Empoli'nin bu gole cevabı 33. dakikada Viktor Kovalenko ile geldi.
RAKİBİ MİLAN
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken 86. dakikada sahneye Thijs Dallinga çıktı, Bologna tekrardan öne geçti.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Bologna, toplamda 5-1'lik skorla finale yükselen taraf oldu.
Bologna'nın finaldeki rakibi Milan olacak.
Etiketler: #bologna #empoli #İtalya Kupası
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