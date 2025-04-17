Menajer Georga Gardi'den flaş Milan Skriniar itirafı: 'Galatasaray için söz aldım ama...'
Son dönemde Türkiye'ye getirdiği yıldızlarla dikkat çeken ünlü menajer George Gardi, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak üzereyken Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ara transfer döneminde Galatasaray'ın büyük mesafe kat ettiği Milan Skriniar için devreye girmiş ve tecrübeli stoperi renklerine bağlamıştı.
Ünlü menajer George Gardi, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşananlar hakkında Türkiye Gazetesi'ne konuştu.
'GALATASARAY İÇİN SÖZ ALDIM'
Milan Skriniar'ı Galatasaray'a kendisinin önerdiğini söyleyen Gardi, "Paris'te hem oyuncu hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi" dedi.
Daha sonra Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teklifinin 2 katını sunduğunu dile getiren Gardi, "Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti" şeklinde konuştu.
Ünlü menajer, Skriniar'ın yerine Galatasaray'a alternatif isimler sunduğunu belirterek, "Oyuncu düzenli oynadığı ve 4 ay için 7.5 - 8 milyon Euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim. Yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi" ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ SÖZLERİ
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşan Gardi, "Sayın Ali Koç ile Nisan 2019'da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas'ın bonuslar dahil 18 milyon euroya Napoli'ye satışını organize ettim ancak bu transferin ardından Sayın Koç'un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim" dedi.
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