İtalya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı finali ikinci maçında karşılaştığı Milan'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İtalya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:04

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.

1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36. ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

MİLAN RAKİBİNİ BEKLİYOR

Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.

Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #milan #İtalya Kupası #inter

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