İtalya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı finali ikinci maçında karşılaştığı Milan'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.
1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36. ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.
MİLAN RAKİBİNİ BEKLİYOR
Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.
Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #milan #İtalya Kupası #inter
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