İtalya Kupası'nda Milan çeyrek finale yükseldi

14 Ocak 2022 Cuma, 10:35

İtalya Kupası son 16 turunda Milan, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibi Genoa'yı uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 17. dakikada Leo Ostigard'ın golüyle öne geçerken ev sahibi takım, 74. dakikada Olivier Giroud ile beraberlik golünü buldu ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanarak uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinde Milan, 102. dakikada Rafael Leao ve 112. dakikada da Alexis Saelemaekers ile goller bularak maçı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇINDA GOL YAĞMURU

Son 16 turunda 13 Ocak'ta oynanan diğer maçta Napoli, Fiorentina'yı konuk etti. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın uzatma devrelerinde rakibine karşı 3 gol daha bulan Fiorentina sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Napoli'nin gollerini 44. dakikada Dries Mertens ve 90+5. dakikada Andrea Petagna atarken, konuk Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Dusan Vlahovic, 57. dakikada Cristiano Biraghi, 105+1. dakikada Lorenzo Venuti, 108. dakikada Krzysztof Piatek, 119. dakikada Youssef Maleh kaydetti.

Gollü geçen mücadelede sarı ve kırmızı kartlar da eksik olmazken, Napoli müsabakayı 9 kişi, Fiorentina da 10 kişi tamamladı.

İtalya Kupası'nın son 16 turunda gelecek hafta oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Lazio-Udinese, Juventus-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari, Inter-Empoli ve Roma-Lecce.