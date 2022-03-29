İtalya Milli Takımı Türkiye'ye eksik kadroyla geldi

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. İtalyan oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda medyaya görüntü vermek için yürüyüş yaptı.

Son Avrupa Şampiyonu'nda Jorginho, Lorenzo Insigne ve Ciro Immobile kadroda yer almadı. Corriere dello Sport, bu üç yıldızın İtalya'nın Dünya Kupası play-off'larında Kuzey Makedonya'ya elenmesinden sonra emekli olabileceğini iddia etmişti.

İTALYA A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor.

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)

SAVUNMA: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan)

ORTA SAHA: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan)

FORVET: Andrea Belotti (Torino FC), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolo Zaniolo (AS Roma)