İtalya Milli Takımı Türkiye'ye eksik kadroyla geldi
İtalya Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı özel maç için Konya'ya geldi. Gök Mavililer, Türkiye maçı öncesi birçok yıldızını kadroya dahil etmedi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. İtalyan oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda medyaya görüntü vermek için yürüyüş yaptı.
Son Avrupa Şampiyonu'nda Jorginho, Lorenzo Insigne ve Ciro Immobile kadroda yer almadı. Corriere dello Sport, bu üç yıldızın İtalya'nın Dünya Kupası play-off'larında Kuzey Makedonya'ya elenmesinden sonra emekli olabileceğini iddia etmişti.
İTALYA A MİLLİ TAKIMI KADROSU
Teknik direktör Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor.
KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)
SAVUNMA: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan)
ORTA SAHA: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan)
FORVET: Andrea Belotti (Torino FC), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolo Zaniolo (AS Roma)
İlgili Haberler
- Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım?
- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: Türkiye güçlü bir takım
- Hakan Çalhanoğlu: İtalya her zaman favoridir
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- '2021 yılında gayrimenkul satanlar dikkat'
- Bu mantara dikkat: Karaciğer yetmezliğine neden oluyor
- Gıda israfını engellemek için teknolojik çözüm gerekli
- Endometriozis farkındalık ayı; 3 belirtisine dikkat!
- Uzmanı uyardı: Bahar alerjisine dikkat!
- ‘Çocuklarda obezite, erken ergenliğe neden oluyor’
- Dikkat! Yüksek tansiyon beyin kanamasına neden oluyor
- iPhone 14 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı
- 21 yazar, 21 öykü!
- Yunus’un şiir dili tadında iki çocuk öyküsü...