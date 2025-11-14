İtalya, Moldova'yı son nefeste yendi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 09:25:00
Cumhuriyet Spor
2026 Dünya Kupası Elemeleri I grubu 7. maçında İtalya, deplasmanda Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri I grubu 7. maçında İtalya, deplasmanda Moldova'ya konuk oldu.

Zimbru'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Gianluca Mancini ve 90+2. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

DÜNYA KUPASI BİLETİ MUCİZELERE KALDI

Bu sonuçla birlikte İtalya, gruptaki puanını 18'e yükselterek mucizelere kalan Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son haftaya taşıdı. İtalya, son hafta lider Norveç'i konuk edecek. Norveç'in 17 averajlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Moldova ise tek puanla grubun son sırasında konumlandı.

