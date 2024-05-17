İtalya set vermeden kazandı

Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmasında İtalya Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 22:25
İtalya set vermeden kazandı
Abone Ol google-news

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşılaştı.

Müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrılan İtalya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında Polonya'ya 3-0 yenilmiş, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 yenmişti.

İtalya, "Filenin Sultanları" ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında dün Japonya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise dördüncü mücadelesine Fransa karşısında çıkacak.


italya haberleri Bulgaristan haberleri FIVB haberleri Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Kerem Demirbay listede mi?

Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Kerem Demirbay listede mi?
Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!

Selin Şekerci’den sevenlerini üzen haber!
Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor

Sandık Kokusu dizisinde flaş ayrılık: Diziye veda ediyor
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi

Dünyada cinayetin cezasız kaldığı tek yer: Ölüm Bölgesi
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak

Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…