İtalya set vermeden kazandı
Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmasında İtalya Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşılaştı.
Müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrılan İtalya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında Polonya'ya 3-0 yenilmiş, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 yenmişti.
İtalya, "Filenin Sultanları" ile karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında dün Japonya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise dördüncü mücadelesine Fransa karşısında çıkacak.
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