İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, FIBA Eurobasket Elemeleri ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:39
İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında İtalya'ya konuk olacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılarda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç ve Beşiktaş Emlakjet'te oynayan Kerem Konan ilk kez aday kadroya dahil edildi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.


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