İtalya, Ukrayna'yı geçerek EURO 2024 biletini aldı!
İtalya, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak Almanya'daki turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya karşılaştı. Bay Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve İtalya, Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
İtalya'da Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık giden Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 71. dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte, her iki takımda puanını 14'e yükseltse de ikili averajda önde bulunan İtalya, İngiltere'nin ardından grubu ikinci bitirerek Almanya biletini kapan taraf oldu.
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