İspanya'nın genç yıldızı Gavi'den kötü haber: EURO 2024'te olmayabilir!
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen İspanyol genç yıldız Gavi, milli takımının Gürcistan karşılaşmasında sakatlanarak oyunndan çıkmıştı. Genç yıldız hakkında kulübü Barcelona'dan açıklama geldi.
Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.
İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve buna bağlı olarak yan menisküs yırtılması tespit edildiği belirtildi.
Barcelona, genç oyuncusunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.
EURO 2024'Ü KAÇIRACAK!
Gavi, sakatlığının ardından 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanyol futbolcunun durumuna göre bu sakatlık süresi 8-9 aya çıkabilir.
İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ü kaçıracak.
Bu sezon Barcelona'da 15 maça çıkan Gavi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Banka şubelerine kilit!
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama