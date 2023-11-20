İspanya'nın genç yıldızı Gavi'den kötü haber: EURO 2024'te olmayabilir!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:00

Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve buna bağlı olarak yan menisküs yırtılması tespit edildiği belirtildi.

Barcelona, genç oyuncusunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

EURO 2024'Ü KAÇIRACAK!

Gavi, sakatlığının ardından 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanyol futbolcunun durumuna göre bu sakatlık süresi 8-9 aya çıkabilir.

İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ü kaçıracak.

Bu sezon Barcelona'da 15 maça çıkan Gavi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.