Victor Osimhen, Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi... Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklamalar!

Benfica'da forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, internet üzerinden yaptığı yayında açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu eski takımı Galatasaray'ın performansı hakkında görüşlerini aktardı.

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi... Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklamalar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 23:44

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick uygulaması üzerinden yaptığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gole değinen Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim" dedi.

"DERBİYİ GALATASARAY KAZANIR"

Teknik direktörlük açıklaması da yapan Kerem, "İlerde teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Belki de futbol oynadığım içindir" diye konuştu.

"Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi'nin Galatasaray performansına değinen Kerem, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #galatasaray #victor osimhen #mauro icardi

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