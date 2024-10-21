Paylaşımı tepki çekmişti: Beşiktaş'tan Yunus Akgün hamlesi!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 22:37

Güncelleme: 21.10.2024 - 22:37

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek.

Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.

BEŞİKTAŞ'TAN YUNUS AKGÜN HAMLESİ

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.