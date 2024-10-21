Paylaşımı tepki çekmişti: Beşiktaş'tan Yunus Akgün hamlesi!
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, milli oyuncu Yunus Akgün için TFF'ye başvuru yapacağı kaydedildi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamle yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek.
Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.
BEŞİKTAŞ'TAN YUNUS AKGÜN HAMLESİ
Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.
Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #yunus akgün #beşiktaş #galatasaray #TFF
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