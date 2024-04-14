İtalya'da korkutan olay: Udinese - Roma maçı yarıda kaldı!
İtalya Serie A'da Roma'nın Udinese'ye konuk olduğu maçta korkutan bir an yaşandı. Roma'da Evan N'Dicka, 72. dakikada kendini yere bıraktı. N'Dicka'nın sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından karşılaşma tatil edildi.
Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Udinese ve Roma karşı karşıya geldi.
Udinese, 23. dakikada Roberto Pereyra'nın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.
İkinci yarıda Roma, 64. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı.
İKİNCİ YARIDA KORKUTAN AN
Karşılaşmanın 72. dakikadasında Roma'da Evan N'Dicka, kalbini tutararak kendini yere bıraktı.
N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı.
24 yaşındaki oyuncunun sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından Udinese-Roma maçı tatil edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi
- Ürdün'den İsrail uçakları kararı!