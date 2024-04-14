İtalya'da korkutan olay: Udinese - Roma maçı yarıda kaldı!

İtalya Serie A'da Roma'nın Udinese'ye konuk olduğu maçta korkutan bir an yaşandı. Roma'da Evan N'Dicka, 72. dakikada kendini yere bıraktı. N'Dicka'nın sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından karşılaşma tatil edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 21:22
İtalya'da korkutan olay: Udinese - Roma maçı yarıda kaldı!
Abone Ol google-news

Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Udinese ve Roma karşı karşıya geldi.

Udinese, 23. dakikada Roberto Pereyra'nın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi. 

İkinci yarıda Roma, 64. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı.

İKİNCİ YARIDA KORKUTAN AN

Karşılaşmanın 72. dakikadasında Roma'da Evan N'Dicka, kalbini tutararak kendini yere bıraktı.

N'Dicka'ya ilk müdahale sahada yapıldı.

24 yaşındaki oyuncunun sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından Udinese-Roma maçı tatil edildi.


roma haberleri udinese haberleri Evan N'Dicka haberleri

İlgili Haberler

Roma deplasmanda avantajı kaptı: Milan'a evinde şok!

Roma deplasmanda avantajı kaptı: Milan'a evinde şok!
Roma'da De Rossi belirsizliği sürüyor!

Roma'da De Rossi belirsizliği sürüyor!
Derbide Roma, Lazio'yu tek golle devirdi

Derbide Roma, Lazio'yu tek golle devirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İntihar girişiminde bulunan Yağmur Sarnıç'tan ilk açıklama

İntihar girişiminde bulunan Yağmur Sarnıç'tan ilk açıklama
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Başak burcu yorumu
Santos ile yollar ayrılmıştı: Serdar Topraktepe'nin ekibi belli oldu!

Santos ile yollar ayrılmıştı: Serdar Topraktepe'nin ekibi belli oldu!
Meral Akşener o ismi de takipten çıkardı: ‘Halbuki aday değildim’

Meral Akşener o ismi de takipten çıkardı: ‘Halbuki aday değildim’
İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek

İşkur geleceğin mesleklerini açıkladı: 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Oğlak burcu yorumu
NASA tanıtmıştı! Ziyaretçi akınına uğradı: İstanbul'a 7 saat uzaklıkta...

NASA tanıtmıştı! Ziyaretçi akınına uğradı: İstanbul'a 7 saat uzaklıkta...
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Akrep burcu yorumu