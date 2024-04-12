Roma deplasmanda avantajı kaptı: Milan'a evinde şok!

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:17
Roma deplasmanda avantajı kaptı: Milan'a evinde şok!
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 17. dakikada Gianluca Mancini kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Turun galibi yarı finalde Bayer Leverkusen - West Ham United eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.


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